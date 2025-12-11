Un adolescente fue baleado en un confuso hecho y lucha por su vida

Un adolescente de 17 años fue baleado en un hecho ocurrido esta madrugada en barrio Yapeyú y ahora lucha por su vida. El joven permanece internado en estado reservado en el Hospital San Roque y sufrió un disparo en el tórax en la intersección de las calles Caroya y Cabeza de Tigre.

Según pudo conocerse, el adolescente sufrió una herida grave y quedó internado en estado reservado.

Se investigan las circunstancias que originaron este episodio y tomó intervención la Fiscalía del Distrito 3, Turno 3, a cargo de la fiscal María Silvana Fernández.

Si bien se desconocen detalles del caso, la principal hipótesis es que el menor habría estado manipulando el arma junto a otros jóvenes cuando se habría disparado. Se ordenaron una serie de pericias en el lugar para determinar qué sucedió.