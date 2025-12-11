Un adolescente fue baleado en un confuso hecho y lucha por su vida

Se ordenaron una serie de pericias
Un adolescente fue baleado en un confuso hecho y lucha por su vidaSe investiga si fue víctima de un ataque en un episodio ocurrido esta madrugada en barrio Yapeyú.
Un adolescente de 17 años fue baleado en un hecho ocurrido esta madrugada en barrio Yapeyú y ahora lucha por su vida. El joven permanece internado en estado reservado en el Hospital San Roque y sufrió un disparo en el tórax en la intersección de las calles Caroya y Cabeza de Tigre.
Según pudo conocerse
Se investigan las circunstancias que originaron este episodio y tomó intervención la Fiscalía del Distrito 3, Turno 3, a cargo de la fiscal María Silvana Fernández.
Si bien se desconocen detalles del caso, la principal hipótesis es que el menor habría estado manipulando el arma junto a otros jóvenes cuando se habría disparado. Se ordenaron una serie de pericias en el lugar para determinar qué sucedió.