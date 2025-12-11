Fue trasladada hacia el Hospital Sayago

Un colectivo arrastró a una mujer en la Avenida San Martín de Carlos Paz

El hecho ocurrió en horas de la mañana y trascendió que resultó con politraumatismos.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
jueves, 11 de diciembre de 2025 · 11:52

Una mujer de 83 años fue arrastrada por un colectivo en un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la Avenida San Martín de Villa Carlos Paz. Fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Sayago para que pueda recibir una mejor atención.

El hecho ocurrió a la altura de la calle Diego de Velázquez y sufrió politraumatismos.

Por causas que se investigan, la pasajera quedó atrapada en la puerta del colectivo cuando se disponía a descender del transporte urbano y fue arrastrada unos 50 metros. En ese sentido, trascendió que el chófer de la unidad, un hombre de 47 años, no se habría percatado de la situación y siguió hasta la próxima parada.

El servicio de emergencias llegó al lugar y diagnosticó a la mujer un traumatismo en el miembro inferior y escoriaciones varias, por lo que fue trasladada al Hospital Gumersindo Sayago.

Más de
transporte urbano Villa Carlos Paz Avenida San Martín mujer herida

Comentarios