Un colectivo atropelló a una mujer en la Avenida San Martín de Carlos Paz

Una mujer de 83 años fue embestida por un colectivo en un accidente de tránsito ocurrido esta mañana en la Avenida San Martín de Villa Carlos Paz. Fue trasladada en ambulancia hacia el Hospital Sayago para que pueda recibir una mejor atención.

El hecho ocurrió a la altura de la calle Diego de Velázquez y sufrió politraumatismos.

El siniestro se produjo alrededor de las 10 horas e involucró a un interno perteneciente al servicio urbano de pasajeros.

Por el momento, se desconoce el estado de salud de la mujer atropellada.