Un joven amenazó a su madre con una cuchilla y la mantuvo encerrada

Río Tercero. Un joven de 22 años fue detenido esta mañana en Río Tercero luego de amenazar a su madre con una cuchilla y mantenerla encerrada dentro de su vivienda ubicada en calle Atahualpa Yupanqui. La mujer logró escapar por la ventana y fue auxiliada por vecinos.

Según testimonios, el agresor habría trabado la salida con llave para impedir que la víctima abandonara la casa. En medio del ataque, la mujer —de 55 años— logró salir por la ventana de una habitación y caer a la vía pública, donde una vecina la resguardó hasta la llegada de la policía.

Los efectivos procedieron a la aprehensión del joven y al secuestro de la cuchilla utilizada, además de un teléfono celular. Madre e hijo fueron trasladados por separado al Hospital Provincial para su evaluación médica. El detenido quedó alojado en la Alcaidía, mientras que la mujer formalizó la denuncia en la Unidad Judicial.

