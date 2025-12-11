Un joven recibió un disparo cuando otros dos manipulaban un arma

Huerta Grande. Un adolescente resultó herido en la tarde de ayer luego de que un arma de fuego se disparara de manera accidental mientras era manipulada por dos jóvenes en la localidad de Huerta Grande. El hecho ocurrió alrededor de las 17:00, según informó la Policía.

De acuerdo con las primeras versiones, ambos jóvenes manipulaban una carabina calibre 22 cuando, presuntamente por negligencia, uno de ellos accionó el arma de forma accidental, provocando una herida en el otro. Tras el disparo, el autor del tiro huyó rápidamente del lugar.

Con los datos aportados por el lesionado, efectivos policiales desplegaron un operativo cerrojo en la zona. Minutos después, lograron ubicar y aprehender al joven involucrado, de 18 años, en el barrio Panamericano. Además, se procedió al secuestro del arma utilizada.

El detenido fue trasladado a la dependencia policial y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Cosquín, que determinará las responsabilidades penales correspondientes.

En tanto, el joven herido fue asistido en el Hospital de La Falda, donde profesionales médicos confirmaron que se encuentra fuera de peligro. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del incidente.