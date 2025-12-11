Un limpiavidrios protagonizó una pelea callejera y destrozó un patrullero

Un limpiavidrios fue detenido luego de haber protagonizado una pelea callejera y destrozar un patrullero en Nueva Córdoba. El hecho ocurrió el miércoles pasado en horas de la tarde en la esquina de Ambrosio Olmos y Obispo Trejo y trascendió que cuenta con antecedentes penales por otros episodios similares.

Todo comenzó cuando los efectivos policiales arribaron al lugar alertados por una disputa entre dos hombres. En un primer momento, intentaron mediar entre los involucrados pero el limpiavidrios se mostró alterado y reacción de forma agresiva.

Cuando los uniformados procedieron a su detención, provocó daños en el cristal trasero de un patrullero.

Finalmente, se ordenó su traslado a la sede policial y quedó a disposición de la justicia.