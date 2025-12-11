Una niña se descompensó durante su viaje de egresados a Carlos Paz

Una niña de 12 años oriunda de San Francisco se descompensó durante su viaje de egresados a Villa Carlos Paz y fue internada en un hospital de la ciudad de Córdoba.

Según pudo conocerse, el hecho ocurrió el martes pasado mientras participaba de una actividad recreativa en la pileta de un complejo turístico y sufrió una complicación pulmonar.

La menor permanece alojada en terapia intensiva con asistencia respiratoria y si bien se desconocen mayores detalles del caso, trascendió que el incidente ocurrió mientras estaba en compañía de sus compañeros. La niña fue asistida rápidamente por los coordinadores pertenecientes a la empresa de viajes «SuperTour» y personal médico, que dispuso su inmediato traslado a la capital cordobesa para una mejor atención.

Se le diagnosticó un edema pulmonar y su estado de salud es reservado.