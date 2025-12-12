Allanamientos por drogas en el centro de Tanti, hay un detenido

Un importante operativo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico se realizó este viernes 12 de diciembre en el centro de Tanti, donde se secuestraron estupefacientes y se procedió a la detención de un hombre mayor de edad.

El procedimiento se concretó luego de una serie de llamadas anónimas que dio inicio a una investigación hace algunas semanas.

La presencia de los efectivos rompió la tranquilidad de la ciudad y el operativo se llevó adelante frente al nuevo edificio municipal, donde funcionaría un punto de ventas de drogas.

En el lugar, también participó el personal del área de Seguridad Ciudadana de Tanti que realizó un corte de calle.