Caen dos hombres que usaban delivery para traficar drogas en Las Varillas

Tras cuatro meses de tareas investigativas, la Fuerza Policial Antinarcotráfico llevó adelante un operativo que terminó con la detención de dos hombres de 25 y 26 años y el secuestro de estupefacientes en el interior provincial.

El dispositivo incluyó cuatro allanamientos: tres en la ciudad de Las Varillas y uno en la localidad de El Arañado. En los inmuebles se incautaron varias dosis de marihuana, dinero en efectivo y dos vehículos —un Ford Focus y un Audi— que habrían sido empleados para la logística del narcomenudeo.

De acuerdo con la investigación, los hombres utilizaban la modalidad de “delivery” para distribuir drogas ilícitas, además de emplear las viviendas allanadas como puntos de resguardo y venta. Uno de los domicilios se encontraba a metros de la Plaza Cívica y de la Municipalidad de Las Varillas.

Los dos detenidos fueron trasladados a sede judicial junto a los elementos incautados, mientras avanzan las actuaciones correspondientes.