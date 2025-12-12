Córdoba: Se prendió fuego una casa y una mujer sufrió quemaduras

Un voraz incendio se desató esta madrugada en una vivienda de la ciudad de Córdoba, donde una mujer sufrió quemaduras y debió ser trasladada hacia el Hospital Eva Perón. Según pudo conocerse, el hecho se produjo en un domicilio en la intersección de las calles Juana Manso y Francisco Rivero de barrio El Sauce y destruyó un dormitorio.

La propietaria resultó con heridas en sus extremidades y quedó en observación.

Los bomberos trabajaron en la extinción del foco ígneo que afectó por completo un sector de aproximadamente 20 m², generando la pérdida total del mobiliario y la caída del techo de chapa correspondiente a esa habitación.

Se ordenaron además una serie de pericias para determinar cómo se originó el incendio.