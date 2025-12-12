Ocurrió esta madrugada

Córdoba: Se prendió fuego una casa y una mujer sufrió quemaduras

La propietaria fue trasladada hacia el Hospital Eva Perón, donde quedó en observación.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
viernes, 12 de diciembre de 2025 · 09:51

Un voraz incendio se desató esta madrugada en una vivienda de la ciudad de Córdoba, donde una mujer sufrió quemaduras y debió ser trasladada hacia el Hospital Eva Perón. Según pudo conocerse, el hecho se produjo en un domicilio en la intersección de las calles Juana Manso y Francisco Rivero de barrio El Sauce y destruyó un dormitorio.

La propietaria resultó con heridas en sus extremidades y quedó en observación.

Los bomberos trabajaron en la extinción del foco ígneo que afectó por completo un sector de aproximadamente 20 m², generando la pérdida total del mobiliario y la caída del techo de chapa correspondiente a esa habitación.

Se ordenaron además una serie de pericias para determinar cómo se originó el incendio.

Galería de fotos

Más de
Incendio Córdoba Mujer quemada casa

Comentarios