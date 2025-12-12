Córdoba: Se prendió fuego una casa y una mujer sufrió quemaduras

Ocurrió esta madrugada
Córdoba: Se prendió fuego una casa y una mujer sufrió quemadurasLa propietaria fue trasladada hacia el Hospital Eva Perón, donde quedó en observación.
Un voraz incendio se desató esta madrugada en una vivienda de la ciudad de Córdoba, donde una mujer sufrió quemaduras y debió ser trasladada hacia el Hospital Eva Perón. Según pudo conocerse, el hecho se produjo en un domicilio en la intersección de las calles Juana Manso y Francisco Rivero de barrio El Sauce y destruyó un dormitorio.
La propietaria resultó con heridas en sus extremidades y quedó en observación.
Los bomberos trabajaron en la extinción del foco ígneo que afectó por completo un sector de aproximadamente 20 m², generando la pérdida total del mobiliario y la caída del techo de chapa correspondiente a esa habitación.
Se ordenaron además una serie de pericias para determinar cómo se originó el incendio.