Cuatro hombres fueron detenidos al caer un taller usado para desarmar motos robadas

Desarmadero detectado en Villa El Libertador
Cuatro hombres fueron detenidos al caer un taller usado para desarmar motos robadasLa Policía de Córdoba irrumpió en un espacio donde se hallaron motocicletas con pedido judicial, motopartes, celulares y herramientas utilizadas para el desarme y forzamiento. Los cuatro hombres quedaron a disposición del magistrado interviniente.
La Policía de Córdoba desbarató un desarmadero de motocicletas robadas en barrio Villa El Libertador, donde cuatro hombres fueron detenidos durante un operativo que permitió recuperar rodados y elementos clave para la investigación.
En el lugar se secuestraron varias motos con pedido judicial, motopartes, teléfonos celulares y un set de herramientas compatibles con tareas de desarme y forzamiento. Todo quedó bajo resguardo para las diligencias correspondientes.
Los cuatro hombres fueron trasladados y puestos a disposición del magistrado interviniente mientras continúa la investigación para establecer el alcance del funcionamiento del desarmadero y sus vínculos con otros hechos.