Entre Ríos: tremendo choque entre cosechadora y camión deja un herido

Choque entre maquinaria pesada
Entre Ríos: tremendo choque entre cosechadora y camión deja un heridoTres dotaciones de bomberos acudieron al kilómetro 198 de la Ruta 11, donde una cosechadora y un camión colisionaron con fuerza. El conductor del camión fue trasladado al hospital de Gualeguay para recibir atención.
Un fuerte siniestro vial ocurrió en horas de la tarde sobre la Ruta 11, a la altura del Puente Clé, en Gualeguay, Entre Ríos. El hecho se registró a las 18:46, cuando una cosechadora y un camión impactaron en plena traza, generando la inmediata intervención de los equipos de emergencia.
Tres dotaciones de bomberos se desplazaron al lugar para asistir al conductor del camión, quien fue derivado al hospital de la ciudad para su atención médica. La maquinaria involucrada quedó sobre la ruta y personal trabajó para asegurar la zona y restablecer la circulación.
Las causas del choque aún deben establecerse y continúan las actuaciones correspondientes.