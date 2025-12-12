Incendio en la Pampa de Olaen: el fuego ya fue contenido

El incendio forestal que se desató durante la tarde en la Pampa de Olaen ya fue contenido, luego de un arduo trabajo de bomberos voluntarios y personal especializado que se desplegó en la zona afectada.

Según precisaron desde el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), el fuego había comenzado cerca de las 15 horas en una zona de pinares próxima a la ciudad de La Falda. De inmediato, dotaciones de Valle Hermoso, Villa Giardino, La Falda y Los Cocos se movilizaron para controlar las llamas, que avanzaban con rapidez debido a las condiciones del terreno.

Además, durante la jornada se había sumado el apoyo de dos aviones hidrantes del Plan Provincial de Manejo del Fuego, lo que permitió reforzar las tareas aéreas y acelerar la contención del foco.