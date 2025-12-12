Intentó meter drogas a una cárcel ocultas en su cuerpo

Cruz del Eje. Un intento de ingreso de drogas en el Complejo Carcelario N.º 2 de Cruz del Eje fue frustrado por un control de seguridad de rutina. Durante la inspección con Body Scanner, el personal detectó una anomalía en una de las imágenes, lo que activó una requisa corporal en la que la visitante confesó portar sustancias prohibidas.

Según informó el Servicio Penitenciario de Córdoba a través de su cuenta de X, la mujer entregó voluntariamente un envoltorio de cinta aisladora negra que había escondido en su ano. En su interior, se hallaron 71 gramos de marihuana y 34 gramos de cocaína.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico en Córdoba pesó las sustancias, que fueron confirmadas como marihuana y cocaína. La visitante fue detenida por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico y quedó detenida mientras se avanza en la investigación.

Desde el Servicio Penitenciario informaron que continúan reforzando las medidas de seguridad para evitar el ingreso de elementos y sustancias prohibidas.

“Continuamos trabajando para prevenir el ingreso de elementos y sustancias prohibidas en nuestros establecimientos”, expresaron desde la cuenta oficial de X del Servicio Penitenciario.