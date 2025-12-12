Luchan contra un incendio forestal en la Pampa de Olaen

Bomberos voluntarios de varios cuarteles del Valle de Punilla se encuentran combatiendo un incendio forestal que se desató esta tarde en la Pampa de Olaen.

Según informaron desde el Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), el fuego comenzó cerca de las 15 horas en una zona de pinares cercana a la ciudad de La Falda.

En el lugar, trabajan dotaciones de los cuarteles de Valle Hermoso, Villa Giardino, La Falda y Los Cocos.

Asimismo, se suma el apoyo de dos aviones hidrantes del Plan Provincial de Manejo del Fuego.