Murió un hombre internado tras una pelea en San Francisco

Un hombre de 40 años murió en las últimas horas en el Hospital J. B. Iturraspe, donde permanecía internado desde el 21 de noviembre luego de una riña ocurrida en la ciudad de San Francisco. Según informaron los facultativos del centro de salud, el deceso fue constatado tras varios días de asistencia médica.

Por el hecho, un hombre de 42 años había sido detenido el mismo día del episodio, señalado como quien habría provocado la agresión que derivó en la internación de la víctima. La investigación continúa en curso para establecer la mecánica del enfrentamiento y las responsabilidades penales.

Interviene la Fiscalía de 2º turno de San Francisco, a cargo de la Dra. Silvana Quaglia.