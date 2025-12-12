Punilla: Detuvieron a un joven armado y trató de agredir a los policías

Un joven de 25 años fue detenido durante un control policial en la ciudad de Capilla del Monte. En su poder, llevaba un arma de fabricación casera, se molestó por el operativo y trató de agredir a los efectivos de la Departamental Punilla Norte.

Según pudo conocerse, el hecho ocurrió en la calle Pueyrredón mientras se llevaba adelante un patrullaje preventivo.

Se desconoce si contaba con antecedentes, se le secuestró una faca y se dispuso su inmediato traslado hacia la sede policial.

Es importante destacar, que el sujeto quedó a disposición de la Fiscalía de Cosquín.