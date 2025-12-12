Río Cuarto: investigan un enfrentamiento de bandas y detienen a dos implicados

Operativo policial
Río Cuarto: investigan un enfrentamiento de bandas y detienen a dos implicadosLa Policía de Córdoba realizó varios procedimientos en el barrio Banda Norte por una investigación sobre enfrentamientos entre grupos. Durante los operativos se detuvo a dos jóvenes y se secuestraron armas blancas, dinero, elementos robados y una motocicleta.
En el marco de una investigación por episodios de violencia urbana vinculados a enfrentamientos entre bandas, la Policía de Córdoba ejecutó allanamientos simultáneos en distintas zonas del barrio Banda Norte, en Río Cuarto.
Los operativos permitieron detener a dos jóvenes señalados en la causa. Además, se secuestraron una motocicleta, dinero en efectivo, armas blancas y diversos elementos que habrían sido sustraídos en hechos recientes.
Las actuaciones continúan para determinar la participación de otras personas y el alcance de los episodios investigados.