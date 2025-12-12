Intento de robo en Córdoba

Robo insólito: empujaron un auto de Uber por la calle y se dieron a la fuga

Cámaras del 911 detectaron a un grupo moviendo un vehículo robado minutos antes a un chofer en barrio Empalme. Al llegar la Policía, los responsables huyeron y dos de ellos fueron interceptados. El auto fue recuperado.
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
viernes, 12 de diciembre de 2025 · 10:25

Durante la madrugada, operadores del sistema 911 advirtieron a varias personas que empujaban un vehículo en barrio Empalme. Según los primeros datos, el auto había sido sustraído instantes antes a un chofer de la aplicación Uber, quien no presentaba lesiones al momento del arribo policial.

Ante la presencia de los móviles, las personas involucradas escaparon a pie. Dos de ellos fueron alcanzados e identificados por el personal policial, quedando a disposición del magistrado interviniente. El vehículo recuperado fue asegurado para los trámites correspondientes.

Comentarios