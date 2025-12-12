Rompió una vidriera con un hierro y fue detenido en Villa Azalaiz

En horas de la mañana de este viernes, personal del Comando de Acción Preventiva detuvo a un hombre mayor de edad luego de que provocara daños en la vidriera de un local comercial ubicado en barrio Villa Azalaiz, en la zona norte de la ciudad.

La intervención policial se originó a partir de un llamado al 911, que alertó sobre la presencia de una persona intentando ingresar a un comercio en la intersección de Rancagua y José Melián. Con el apoyo del operador de cámaras, los efectivos lograron identificar al hombre señalado.

Al arribar al lugar, constataron que momentos antes había dañado la vidriera de un comercio dedicado al servicio técnico, utilizando un hierro. En el procedimiento se procedió al secuestro del elemento, presuntamente empleado para la rotura.

El hombre fue aprehendido y trasladado a sede policial, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.