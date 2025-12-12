Salvaron la vida de un perro que terminó atrapado en un desagüe

Un impactante rescate se registró el jueves pasado en horas de la noche en el Parque del Kempes, en la ciudad de Córdoba, donde un perro quedó atrapado en un desagüe pluvial.

El animal avanzó unos 12 metros dentro del conducto de apenas 45 centímetros de diámetro, fue extraído sano y salvo y quedó al cuidado de una rescatista.

Para lograr sacarlo del ducto, se debieron realizar maniobras específicas de rescate.

El personal policial logró extraerlo sin que presentara lesiones visibles y en las próximas horas será sometido a una evaluación médica para corroborar que se encuentra fuera de peligro.