Santa Cruz del Lago: detuvieron a un motociclista con carnet adulterado

Santa Cruz del Lago. Esta mañana, alrededor de las 10:30, personal de la Policía Caminera realizaba controles de rutina en Villa Santa Cruz del Lago, sobre la Ruta 28, cuando detuvo la marcha de una motocicleta Honda Wave roja con negro.

El conductor, un hombre de 31 años, circulaba sin casco y, durante la verificación de la documentación, los efectivos constataron que el carnet de conducir que presentó estaba adulterado.

Ante la irregularidad, la policía procedió a la aprehensión del sujeto y al secuestro tanto de la motocicleta como del carnet falsificado. El hombre fue trasladado a la comisaría local, donde quedó a disposición del magistrado interviniente.