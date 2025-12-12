Secuestraron 54 autos de alta gama en una mansión que adjudican al “Chiqui” Tapia

Buenos Aires. Un total de 54 vehículos -45 autos de lujo o colección, 7 motocicletas de alta cilindrada y dos kartings- fueron secuestrados por la Justicia. Habían sido encontrados durante el allanamiento a la mansión de Villa Rosa, Pilar, cuya propiedad se atribuye a presuntos testaferros del titular de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

Los vehículos están en un galpón de grandes dimensiones y todos figuran como de propiedad de la firma “Real Central SRL”.

Entre los autos encontrados, hay varios Porsche, un Audi, un BMW, motos Harley Davidson y una Ferrari F430 coupe. Otros vehículos de colección fueron identificados con su número de patente y los investigadores aún estaban intentando establecer qué modelos eran.

El magistrado ordenó hoy el allanamiento de la mansión de Villa Rosa, Pilar, denunciada como de propiedad de supuestos testaferros del titular de la AFA.

Desde el inicio de la causa judicial el lugar se encuentra custodiado por la Policía Federal y según un informe recibido por el juzgado, la sociedad investigada tiene 59 vehículos a su nombre, algunos de alta gama y otros de colección. Se sospecha podrían estar en galpones dentro de esa finca.

La mansión está a nombre de la sociedad “Real Central SA” de Luciano Pantano y su madre Ana Conte, investigados como supuestos testaferros de altos dirigentes de la AFA.

Pantano figura inscripto en ARCA como prestador de “servicios de asesoramiento, dirección y gestión empresarial realizados por integrantes de cuerpos de dirección en sociedades excepto las anónimas”. En octubre de 2024 se acogió a la regularización de bienes. Su madre Conte es jubilada.

Según los registros catastrales de la provincia de Buenos Aires, el predio ahora allanado fue adquirido por Carlos Tevez en julio de 2017, seis años más tarde se vendió a la firma MALTE SRL y menos de un año después, el 30 de mayo de 2024 la adquirió “Real Central SRL” de Pantano y su madre Conte, los actuales propietarios.

De acuerdo con la denuncia que presentó la Coalición Cívica, la propiedad tiene desde pista de entrenamiento para equinos y un haras con caballos árabes y pura sangre de carrera hasta un helipuerto propio y múltiples instalaciones deportivas.

Este procedimiento se suma a otro ordenado ayer en un barrio privado de Pilar donde hay dos propiedades a nombre de esa misma sociedad y en la que el resultado fue “positivo” con secuestro de documentación, como por ejemplo comprobantes de pagos de expensas a nombre de la sociedad “Real Central” durante 2025 pero de otra empresa, “WICCA SA”, durante 2024, explicaron las fuentes.

A raíz de eso, el juez Rafecas ordenó ayer otro allanamiento a las oficinas de administración del barrio privado “Ayres Plaza” de Pilar.