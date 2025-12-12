Sorprendieron a una tarotista, la golpearon y le desvalijaron la casa

Ocurrió en Río Cuarto
Sorprendieron a una tarotista, la golpearon y le desvalijaron la casaLo que parecía una consulta espiritual, se transformó en un asalto violento con amenazas de muerte.
Una tarotista fue sorprendida por delincuentes que simularon interés en una lectura de cartas, la atacaron a trompadas y le desvalijaron la casa. El brutal hecho se produjo en la ciudad de Río Cuarto y trascendió que la mujer (que está jubilada) se encontraba acompañada por su esposo, quien también fue sometido a una brutal golpiza.
La consulta espiritual pronto se transformó en un asalto violento, que incluyó amenazas de muerte.
Dos hombres y una mujer se presentaron en su casa y le manifestaron que habían reservado un turno, pero apenas se abrió la puerta, arremetieron contra la víctima. «La mina me pegó puñetes en la cara. Me empezó a hurgar todo pidiéndome oro. Yo les repetía que no tenía nada. “Me dijo: ‘no me hagas enojar porque te la mato’»; relató la mujer, en diálogo con El Puntal.
Durante los minutos que permanecieron dentro del domicilio, revisaron cajones, abrieron muebles y atacaron al hombre con un cable. Se hicieron con un botín compuesto por dinero en efectivo, teléfonos celulares, una computadora, relojes y otras pertenencias varias, incluyendo la mochila de una clienta que había en el lugar.
Antes de irse, los delincuentes también tomaron una botella de whisky de alto valor.