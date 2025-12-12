Sorprendieron a una tarotista, la golpearon y le desvalijaron la casa

Una tarotista fue sorprendida por delincuentes que simularon interés en una lectura de cartas, la atacaron a trompadas y le desvalijaron la casa. El brutal hecho se produjo en la ciudad de Río Cuarto y trascendió que la mujer (que está jubilada) se encontraba acompañada por su esposo, quien también fue sometido a una brutal golpiza.

La consulta espiritual pronto se transformó en un asalto violento, que incluyó amenazas de muerte.

Dos hombres y una mujer se presentaron en su casa y le manifestaron que habían reservado un turno, pero apenas se abrió la puerta, arremetieron contra la víctima. «La mina me pegó puñetes en la cara. Me empezó a hurgar todo pidiéndome oro. Yo les repetía que no tenía nada. “Me dijo: ‘no me hagas enojar porque te la mato’»; relató la mujer, en diálogo con El Puntal.

Durante los minutos que permanecieron dentro del domicilio, revisaron cajones, abrieron muebles y atacaron al hombre con un cable. Se hicieron con un botín compuesto por dinero en efectivo, teléfonos celulares, una computadora, relojes y otras pertenencias varias, incluyendo la mochila de una clienta que había en el lugar.

Antes de irse, los delincuentes también tomaron una botella de whisky de alto valor.