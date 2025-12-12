Tres perras estaban encerradas y abandonadas en una vivienda de Villa del Prado

Durante el mediodía de ayer, la Policía de Córdoba realizó un operativo en una vivienda de calle Reynaldo Lupi, en Villa del Prado, donde fueron rescatadas tres perras mestizas que se encontraban en evidente estado de abandono. Según informaron fuentes del procedimiento, los animales estaban encerrados, sin alimento disponible y presentaban signos visibles de descuido.

El allanamiento se concretó en el marco de la Ley Sarmiento que sanciona el maltrato animal. En el lugar trabajaron la Patrulla Ambiental, personal veterinario de la Policía Judicial y agentes de la Administración, quienes verificaron el estado sanitario de las perras antes de su traslado.

Tras la intervención, los animales fueron llevados a una fundación protectora en la ciudad de Alta Gracia, donde recibirán atención veterinaria, acompañamiento y condiciones adecuadas de recuperación.