Un camionero alcoholizado chocó contra un árbol y terminó internado

Laboulaye. Un camionero resultó herido este viernes luego de despistar con su vehículo en el kilómetro 491 de la Ruta Nacional N.º 7. El siniestro ocurrió pasado el mediodía y fue advertido por personal de la Policía Caminera, que acudió de inmediato al lugar.

Según informaron fuentes policiales, el camión marca Iveco con semirremolque transportaba cajas de una bebida alcohólica cuando, por motivos que aún se investigan, el conductor perdió el control del rodado, se salió de la carpeta asfáltica y terminó colisionando contra un árbol en la banquina.

El chofer, un hombre brasilero de 48 años, fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó un resultado positivo de 0,38 gramos por litro de alcohol en sangre. Bomberos voluntarios de Laboulaye y un servicio de emergencias trabajaron en el lugar para asistirlo.

Posteriormente, el hombre fue trasladado al hospital Ramón J. Cárcano, donde los médicos diagnosticaron un traumatismo cráneo encefálico con pérdida de conocimiento. Permanece internado en estado estable.

Las autoridades continúan investigando las circunstancias del siniestro.