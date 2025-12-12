Un joven de 19 años irá a juicio por hechos reiterados de grooming y amenazas

La Fiscalía de Instrucción Multifuero de La Carlota, a cargo de la fiscal Romina Wisnivetzky, dispuso la elevación a juicio de la causa iniciada contra Juan Gabriel Baquines, de 19 años, acusado de diversos delitos cometidos mediante medios digitales.

Según la requisitoria fiscal ya firme, el joven está imputado como presunto autor de hechos reiterados de contacto telemático con menores con fines sexuales (grooming), coacción calificada por anonimato y amenazas calificadas por anonimato.

La investigación se inició a partir de denuncias radicadas en la Unidad Judicial de La Carlota. Tras reunir los elementos probatorios, la Fiscalía ordenó la detención del acusado y posteriormente se dictó la prisión preventiva, por lo que seguirá alojado en el Establecimiento Penitenciario N.º 6.

La causa fue remitida a la Cámara Criminal y Correccional de Primera Nominación de Río Cuarto, donde se llevará adelante el juicio.