Violento ataque dejó tres policías heridos en un operativo por robo

Un procedimiento policial en barrio Villa 9 de Julio terminó con un violento ataque contra los uniformados y tres efectivos heridos. Todo comenzó cuando dos hombres fueron sorprendidos intentando ingresar a una vivienda y la Policía intervino para detenerlos.

Mientras se desarrollaba la actuación, una mujer y otras personas se abalanzaron sobre el personal policial, agrediendo a los efectivos para impedir el procedimiento. Como consecuencia del forcejeo y los golpes, tres policías resultaron lesionados y fueron trasladados a un centro asistencial para recibir atención médica.

Los dos hombres y la mujer quedaron a disposición del magistrado interviniente mientras continúan las actuaciones para determinar responsabilidades.