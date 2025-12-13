Atraparon a un hombre robando cables de fibra óptica

Córdoba. Un hombre mayor de edad fue detenido anoche en barrio Villa Corina luego de ser observado por las cámaras del sistema de videovigilancia 911 mientras sustraía cables de fibra óptica.

El procedimiento se concretó en la intersección de calles General Guillermo Miller y Fernando Abramo. Tras la alerta, personal policial se constituyó en el lugar y trasladó de inmediato al sospechoso a sede policial.

Durante el operativo se secuestraron una escalera, un arma blanca y varios tramos de cables de fibra óptica. El detenido y los elementos incautados quedaron a disposición de la Justicia. Desde la Policía se difundió un video captado por el sistema 911.