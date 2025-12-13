Cabalango: un motociclista chocó y sufrió la amputación de un pie

Cabalango. Un hombre de 44 años resultó gravemente herido tras protagonizar un violento accidente de tránsito ocurrido en la noche del jueves sobre la Ruta S429, en la localidad de Cabalango.

El siniestro se produjo alrededor de las 22:30, cuando, por causas que aún se investigan, un automóvil Volvo conducido por un hombre de 57 años impactó contra una motocicleta Kawasaki que era guiada por la víctima.

Al arribar al lugar, el servicio de emergencias constató que el motociclista presentaba una fractura expuesta en la pierna y rodilla izquierda, además de la amputación del pie izquierdo, por lo que fue asistido de urgencia y trasladado a un centro de salud.

Por disposición de la Fiscalía interviniente, se procedió al corte total de la ruta para facilitar las tareas periciales. En tanto, el conductor del automóvil fue trasladado para las actuaciones y controles correspondientes, mientras continúan las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho.