Carlos Paz: perdió el control y volcó en Villa del Lago

Esta mañana, alrededor de las 9:30, se registró un siniestro vial en la ciudad de Villa Carlos Paz, cuando un automóvil volcó luego de que su conductor perdiera el control del rodado.

El episodio tuvo lugar en la intersección de avenida Sarmiento y Curie. Por causas que se intentan establecer, un Fiat 147 conducido por un hombre mayor de edad terminó volcando en el lugar, generando la intervención de los servicios de emergencia.

Personal médico asistió al conductor en el sitio y constató que presentaba una herida cortante en la muñeca derecha, sin que fuera necesario su traslado a un centro de salud.