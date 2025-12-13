Desbarataron una organización narco que operaba en tres ciudades de Córdoba

Tras varios meses de investigación, efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) lograron desarticular una organización dedicada al narcotráfico que operaba en distintas localidades de la provincia de Córdoba. El megaoperativo incluyó doce allanamientos y culminó con la detención de ocho personas.

El procedimiento se desarrolló de manera simultánea en diez domicilios de Córdoba capital, Cruz del Eje y San Marcos Sierras, además de dos celdas del Complejo Carcelario N° 2 “Andrés Abregú”, ubicado en la ciudad de Cruz del Eje. Como resultado, fueron detenidas cuatro mujeres de 20, 23, 31 y 48 años, y cuatro hombres de 19, 23, 25 y 36.

Durante los allanamientos, personal de investigaciones de la FPA, con la colaboración de los canes detectores de la División K-9, secuestró varias dosis de cocaína y marihuana, plantas de cannabis sativa, un arma de fuego calibre 9 milímetros con su respectivo cargador, diez cartuchos, una suma de $1.723.400 en efectivo, dos automóviles, tres motocicletas y otros elementos vinculados a la causa.

Según se informó, el modus operandi de la organización consistía en recolectar la sustancia en la ciudad de Córdoba para luego arrojarla desde un domicilio lindante hacia el interior del establecimiento penitenciario de Cruz del Eje.

El procedimiento fue supervisado por la Fiscalía de Lucha Contra el Narcotráfico con asiento en Cruz del Eje, a cargo del fiscal Martín Tores, que dispuso el traslado de las evidencias a sede judicial en el marco de una causa por presunta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737.