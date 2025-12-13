Detuvieron a un adolescente por robos en Córdoba

Córdoba. Un adolescente de 16 años fue detenido ayer en barrio Nueva Córdoba de la ciudad de Córdoba tras ser sorprendido robando junto a un cómplice. El hecho ocurrió en calle San Lorenzo al 135, donde el menor fue retenido por transeúntes hasta la llegada de la Policía de Córdoba.

Según informaron fuentes oficiales, el joven habría sustraído un teléfono celular y una billetera, elementos que fueron recuperados por los efectivos en el lugar. Durante el procedimiento, periodistas de distintos medios denunciaron también el robo de sus teléfonos móviles en el mismo sector, presuntamente bajo la misma modalidad.

El menor quedó a disposición del magistrado de turno interviniente.