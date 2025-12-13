Dos personas heridas de bala tras un presunto hecho de violencia urbana

Un presunto hecho de violencia urbana es investigado por la Justicia luego de que dos personas resultaran heridas de arma de fuego en las últimas horas y debieran ser asistidas en el Hospital Elpidio Torres.

Según se informó, un hombre de 43 años fue trasladado al centro de salud desde un domicilio ubicado en Río Pasaje al 2800, en barrio Quintas de San Jorge. El damnificado presentaba heridas de arma de fuego en la zona del abdomen, el glúteo derecho y el maxilar.

En tanto, un adolescente de 17 años ingresó por sus propios medios al nosocomio con una herida de arma de fuego en el muslo derecho, donde recibió la atención médica correspondiente.

Las autoridades judiciales trabajan para establecer las circunstancias en las que ambas personas resultaron lesionadas y determinar si los hechos se encuentran vinculados.