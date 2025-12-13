Hallaron a un niño extraviado en Córdoba

Córdoba. Un niño de 10 años que se encontraba extraviado fue asistido por efectivos policiales en la zona de avenida Colón y Enfermera Clermont, en barrio Alberdi de la ciudad de Córdoba.

Tras brindarle la primera asistencia, los uniformados lograron ubicar a su madre en un domicilio de calle José Aycardoz al 1200, en barrio Miralta. Posteriormente, la mujer fue trasladada para concretar el reencuentro con su hijo.

De acuerdo a las primeras averiguaciones, el niño habría quedado solo a bordo de un colectivo de transporte público mientras su madre trabajaba como vendedora ambulante en el sector. El hecho es materia de investigación.