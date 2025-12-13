Imputaron a un hombre por aplastar y matar a otro en un basural

Oliva. Fuentes judiciales confirmaron que Juan Carlos Ramón Cuello, un trabajador municipal de Oliva, fue imputado por el homicidio culposo agravado de Deolindo Gómez, un hombre en situación de calle. La acusación se basa en que Cuello, mientras operaba la pala mecánica en el basural municipal, habría aplastado a Gómez, cuyo cuerpo fue encontrado el 31 de mayo entre montículos de basura.

La imputación se formalizó seis meses después de la tragedia, luego de que la fiscalía revisara pruebas y testimonios recabados en el basural. La investigación sugirió que las condiciones del hallazgo del cuerpo y las labores realizadas en el predio podrían indicar que Gómez fue accidentalmente atropellado por la máquin. Según la acusación, el hecho habría sido causado por imprudencia o negligencia de Cuello al manejar la pala mecánica en el lugar.

Desde el inicio de la investigación, la familia de Gómez, que lo había visto por última vez a mediados de mayo, había solicitado una respuesta más rápida. Los hijos de la víctima, Dylan y Priscila, denunciaron públicamente las demoras e inconsistencias en la causa, lo que generó un fuerte reclamo por justicia. Ahora, con la imputación formal, la causa comienza a tomar un rumbo más claro.

Gómez, quien vivía en situación de calle, solía frecuentar el basural municipal. Su desaparición movilizó a Bomberos Voluntarios y a la Policía de Córdoba, que realizaron un operativo de búsqueda en varios puntos de la ciudad. Finalmente, el 31 de mayo, el cuerpo fue hallado, lo que desató una investigación exhaustiva por parte de la fiscalía.

Con la imputación, Cuello deberá declarar ante la jueza Mónica Biandrate. Su testimonio será clave para esclarecer si el incidente fue fruto de un error humano o de un descuido grave. La fiscalía evaluará si hay elementos suficientes para llevar el caso a juicio.