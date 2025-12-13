Investigación por fraude digital: dos personas detenidas en Oliva

En el marco de una investigación por un hecho de defraudación mediante el uso de datos informáticos, la Policía llevó adelante un allanamiento en la localidad de Oliva que culminó con la detención de dos personas.

El procedimiento se realizó durante la noche en un domicilio de la ciudad, donde fueron detenidos una mujer de 33 años y un hombre de 38, quienes quedaron a disposición de la Justicia y fueron trasladados a sede policial.

La causa se inició a partir de la denuncia de un hombre de 28 años que resultó damnificado por una maniobra fraudulenta vinculada al uso indebido de información informática. Como resultado del operativo, además de las detenciones, los efectivos secuestraron teléfonos celulares y un bolso con prendas de vestir que pertenecerían a la víctima.

Todos los elementos incautados fueron puestos a disposición de la autoridad judicial interviniente, mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades en el hecho.