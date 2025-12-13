Rescataron a un hombre secuestrado y detuvieron a dos sospechosos armados

sábado, 13 de diciembre de 2025 · 11:16

Un operativo policial realizado durante la noche en barrio Las Violetas permitió rescatar a un hombre mayor que se encontraba privado de su libertad y detener a dos sospechosos armados, además del secuestro de armas de fuego y estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en Pasaje Los Ángeles y Aviador Locatelli, luego de una denuncia realizada por la hija de la víctima, quien alertó a las autoridades tras recibir mensajes y fotografías desde el teléfono celular de su padre, en las que se lo observaba retenido contra su voluntad.

A partir de esta situación, se montó un operativo que se reforzó tras un llamado a la línea de emergencias 911, donde vecinos del sector reportaron gritos de auxilio y la presunta presencia de personas armadas dentro del domicilio. Ante este escenario, personal policial realizó una irrupción táctica en el inmueble y logró rescatar al hombre secuestrado.

En el lugar fueron aprehendidos dos hombres mayores de edad y se secuestraron tres armas de fuego —dos pistolas y un revólver—, una bolsa con una sustancia compatible con marihuana, cinco teléfonos celulares y una balanza de precisión. Posteriormente, se solicitó la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) para el análisis de la sustancia incautada.

El hombre liberado fue trasladado de manera preventiva a un centro de salud para su evaluación, mientras que los detenidos quedaron a disposición de la Justicia. El procedimiento fue supervisado por autoridades policiales junto al ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho.

