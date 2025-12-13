Tanti: Un ex boxeador vendía drogas ocultas en golosinas en pleno centro

Esta madrugada, personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico detuvo a un hombre de 52 años acusado de comercializar estupefacientes en la ciudad de Tanti, tras un procedimiento realizado en una vivienda del barrio Centro.

El operativo se concretó luego de diversos llamados recibidos en el Centro de Denuncias Anónimas del Ministerio Público Fiscal. Con esa información, el equipo de acciones tácticas irrumpió en un domicilio ubicado sobre calle Belgrano al 100, donde se secuestraron varias dosis de cocaína, una suma cercana a los 200 mil pesos en efectivo, 200 dólares y otros elementos vinculados a la investigación.

Según se informó, el detenido es un ex boxeador que utilizaba como fachada un quiosco, desde el cual ofrecía estupefacientes ocultos entre paquetes de caramelos fraccionados para la venta, con el objetivo de disimular la actividad.

El punto de venta se encontraba en una zona de alto tránsito, lindero a una de las principales entidades bancarias de la ciudad y a pocos metros del anfiteatro local.

Por disposición de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico con asiento en Carlos Paz, el hombre fue trasladado a sede judicial y todo lo secuestrado quedó a disposición de la causa.