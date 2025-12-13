Trágico choque en la ruta 158: un automovilista murió tras colisionar con un camión

Un fatal siniestro vial se registró en la noche del viernes sobre la ruta nacional 158, a la altura de la localidad cordobesa de Carnerillo, donde un automovilista perdió la vida tras chocar contra un camión Scania.

El hecho ocurrió en el kilómetro 252, cuando por causas que aún se investigan un Volkswagen Gol impactó de manera violenta contra el transporte de carga. Como consecuencia del choque, el conductor del vehículo menor falleció en el lugar, mientras que el camionero resultó ileso.

Según confirmaron fuentes policiales, el accidente se produjo alrededor de las 22. El conductor del camión quedó a disposición de la Justicia, mientras avanzan las pericias para determinar las circunstancias exactas en las que se produjo la colisión.

A raíz del siniestro, se dispuso un corte parcial de la ruta 158, lo que generó importantes demoras en la circulación durante varias horas. En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Caminera, personal policial y Bomberos Voluntarios, quienes realizaron las tareas de rigor y colaboraron con el levantamiento del cuerpo de la víctima, que será sometido a la correspondiente autopsia.