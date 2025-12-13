Un menor en Carlos Paz quiso robar una moto de una vivienda, huyó y el dueño lo atrapó

Esta mañana, alrededor de las 8:20, personal del Escuadrón Motorizado Enduro intervino en un procedimiento por una tentativa de robo en Carlos Paz, donde fue aprehendido un menor de 17 años.

El hecho ocurrió en una vivienda ubicada en la intersección de calles Gobernador Loza y Gobernador Roca. En el lugar, un hombre de 43 años manifestó que el joven había saltado la reja de su domicilio y comenzó a manipular su motocicleta de 110 cc con intenciones de llevársela.

Al ser descubierto, el menor se dio a la fuga corriendo, aunque regresó minutos después al sector. En ese momento, fue reducido y asegurado por el propietario del inmueble hasta la llegada del personal policial.

El adolescente quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.