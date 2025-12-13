Voraz incendio en barrio General Paz: una mujer y un niño resultaron hospitalizados

Un incendio de importantes dimensiones se registró durante la noche en una vivienda ubicada sobre avenida Patria al 400, en barrio General Paz, y dejó como saldo dos personas hospitalizadas, entre ellas una mujer mayor y un niño de 9 años.

Por causas que aún se encuentran bajo investigación, el foco ígneo se desató en el primer piso del domicilio, lo que motivó la rápida intervención del personal de la Dirección de Bomberos. Mediante el uso de técnicas adecuadas, los efectivos lograron ingresar al inmueble y rescatar a una mujer de avanzada edad que se encontraba inconsciente.

La víctima fue asistida en el lugar por personal de emergencias médicas y luego trasladada al Instituto del Quemado para una mejor atención. En tanto, efectivos policiales lograron extraer del interior de la vivienda a un menor de 9 años, quien fue derivado de manera preventiva al Hospital de Niños.

Las autoridades continúan con las actuaciones correspondientes para establecer el origen del incendio y evaluar los daños ocasionados.