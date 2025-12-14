Allanaron un criadero clandestino de dogos argentinos en barrio Las Palmas

Un allanamiento realizado ayer viernes en barrio Las Palmas permitió desarticular un criadero clandestino de dogos argentinos, donde se encontraron 22 perros, entre adultos y cachorros, en condiciones de hacinamiento extremo. Los animales permanecían encerrados en jaulas de aproximadamente un metro por un metro, sin contacto ni socialización con personas.

Durante el procedimiento, además, se retiraron pollitos que se encontraban en el lugar y que fueron derivados posteriormente a una granja, donde quedaron bajo otro régimen de cuidado.

Como resultado del operativo, el responsable del criadero fue imputado y se procedió al secuestro de una picana eléctrica y otros elementos vinculados a la actividad investigada.

Los animales rescatados quedaron bajo resguardo y tratamiento, a través del trabajo conjunto de una asociación protectora, proteccionistas independientes y hogares de guarda provisoria, mientras continúan las actuaciones correspondientes.