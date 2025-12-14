Amplio despliegue de seguridad por el show de Shakira en el Kempes

En el marco del show de Shakira, se lleva adelante un amplio operativo de seguridad en el Estadio Mario Alberto Kempes y en sectores aledaños, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo del evento y el orden en la vía pública.

El dispositivo incluye controles preventivos y notificaciones a naranjitas, conforme a las legislaciones vigentes, como parte de las acciones previstas para eventos de gran convocatoria.

En el operativo participan efectivos del Comando de Acción Preventiva (CAP), Motocicletas, SEOM, Guardia de Infantería, Bomberos y otras dependencias policiales, con tareas coordinadas dentro y fuera del estadio.

Además, se encuentra presente el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros, junto al subjefe de Policía Federico Cisnero y el director general de Seguridad Capital, Iván Rey, entre otras autoridades que supervisan el desarrollo del procedimiento.