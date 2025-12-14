Argentina condenó el atentado terrorista en Australia

El Gobierno argentino, a través de Cancillería, condenó el atentado ocurrido este domingo durante una celebración judía en la playa de Bondi, en Australia, que dejó al menos 11 personas muertas y 29 heridas.

El pronunciamiento fue difundido por el canciller Pablo Quirno, quien compartió el comunicado oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto a través de sus redes sociales, y expresa la "enérgica condena" al atentado perpetrado en Sídney, al que definió como un acto de violencia dirigido contra civiles inocentes, en particular contra familias judías que se encontraban reunidas para celebrar la festividad de Janucá.

Además, expresaron las condolencias del Estado argentino a los familiares de las víctimas y su solidaridad con el pueblo australiano, con especial énfasis en la comunidad judía, señalada como blanco de un ataque motivado por el odio y la intolerancia.

El Gobierno también reafirmó su rechazo absoluto a toda forma de terrorismo y extremismo violento, independientemente de su motivación o lugar de ocurrencia, y remarcó que el antisemitismo atenta contra los valores fundamentales de la convivencia democrática.

Por último, la Argentina renovó su compromiso con la protección de las comunidades religiosas y la libertad de culto, así como con la cooperación internacional para prevenir, combatir y erradicar el terrorismo en todas sus manifestaciones.

Qué dijo Javier Milei sobre el atentado en Australia

El presidente Javier Milei también manifestó su repudio al atentado ocurrido en Australia a través de sus redes sociales, donde vinculó el ataque con el inicio de la festividad judía de Janucá y expresó su solidaridad con las víctimas.

"Horror. Lo hacen en el inicio de Janucá. La fiesta en la que pocos vencen a muchos. La fiesta que nos recuerda que la luz vence a la oscuridad", escribió el mandatario en su cuenta de X, retomando referencias de la tradición judía.

Y agregó: "La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados sino de las fuerzas que vienen del cielo. ¡Ánimo!". El posteo fue una respuesta a una publicación del legislador porteño Waldo Wolff, quien también condenó el ataque y envió un mensaje de apoyo a las familias de las víctimas.