Arrojó piedras contra un auto, hirió a una mujer y quedó detenido en Villa Allende

Una mujer resultó herida en la cabeza luego de que un hombre arrojara piedras contra el auto en el que se trasladaba junto a su padre en la ciudad de Villa Allende. El hecho ocurrió durante la mañana en la intersección de avenida Goycoechea y Enrique Bodereau, en barrio Lomas Sur.

Según informaron fuentes policiales, la víctima viajaba en un vehículo Ford Ka cuando, por causas que aún se investigan, un individuo lanzó piedras contra el rodado, provocando daños en la luneta y en el cristal trasero derecho. Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió un traumatismo de cráneo.

Tras el episodio, fue trasladada al Hospital Municipal Josefina Prieur, donde recibió atención médica y se le realizaron tres puntos de sutura en el parietal derecho.

Inmediatamente después del ataque, la Policía de Córdoba desplegó un operativo en la zona que permitió la aprehensión de un hombre mayor de edad. Durante el procedimiento se secuestró una piedra y un bidón de combustible que el sospechoso tenía en su poder.

El detenido fue trasladado a sede policial junto a los elementos incautados y quedó a disposición del magistrado interviniente, mientras se avanza en la investigación para determinar las circunstancias del hecho.