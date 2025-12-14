Búsqueda urgente en Carlos Paz de un joven de 14 años

La Fiscalía del Tercer Turno de Villa Carlos Paz solicita la colaboración de la comunidad para dar con el paradero de Braian Alexis Barrios, un adolescente de 14 años que se encuentra desaparecido desde ayer.

Según la información oficial, el joven se ausentó de su domicilio en la ciudad de Villa Carlos Paz el 12 de diciembre de 2025 y, hasta el momento, no se tienen novedades sobre su ubicación.

Braian es de contextura física delgada, mide aproximadamente 1,70 metros, tiene cabello corto rubio, pecas en el rostro y llevaba colocado un aro de color azul en la oreja derecha.

Ante cualquier dato que pueda resultar útil, se solicita comunicarse de inmediato con la Unidad Judicial Carlos Paz, al teléfono 03541 428181, internos 55801/2/4, o acercarse a la dependencia policial o unidad judicial más cercana.