Carlos Paz: salió a bailar y al regresar, su auto ya no estaba

Un Chevrolet Corsa fue robado esta madrugada enCarlos Paz, luego de haber sido dejado estacionado en la vía pública por su propietario, un joven de 29 años oriundo de Cosquín.

Según relataron allegados, el damnificado había viajado a Carlos Paz para salir a bailar con amigos a un local nocturno (Club Dub) y dejó el vehículo estacionado sobre calle Uruguay. Al retirarse del lugar, entre las 6 y las 7 de la mañana, advirtió que el automóvil ya no se encontraba donde lo había dejado.

El rodado sustraído es un Chevrolet Corsa, con patente ITK 010. El joven tiene familiares en Carlos Paz y solicitó colaboración para aportar cualquier información que permita dar con el paradero del vehículo.

El hecho es investigado y se solicita a quienes puedan haber visto movimientos sospechosos en la zona o al automóvil circulando que se comuniquen con las autoridades correspondientes.