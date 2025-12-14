Choque fatal en el sudeste cordobés: dos hombres perdieron la vida

Un siniestro vial fatal se registró anoche, alrededor de las 21.30, sobre la ruta provincial 6, en el tramo que une Monte Buey con Inriville, a la altura del kilómetro 207. Como consecuencia del choque entre dos vehículos, dos personas murieron y otras tres resultaron heridas.

De acuerdo con información oficial de Policía Caminera, el hecho involucró a cinco hombres mayores de edad y se produjo a partir de un impacto frontal entre un automóvil Volkswagen Gol y una camioneta Chevrolet.

En el lugar se constató el fallecimiento de un hombre de 24 años, mientras que un segundo ocupante, de 36 años, murió minutos después en el hospital local, pese a los esfuerzos médicos. Ambos se desplazaban en el Volkswagen Gol.

El automóvil era conducido por un hombre de 25 años, quien viajaba acompañado por otro de 30 años. Por causas que aún se intentan establecer, el rodado terminó impactando contra la camioneta Chevrolet, que era guiada por un hombre de 47 años.

Las tres personas sobrevivientes fueron trasladadas a un centro de salud de la zona para su atención médica. Las circunstancias que derivaron en el siniestro son materia de investigación.