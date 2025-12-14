Conducía alcoholizado, chocó dos autos y trató de darse a la fuga

Un hombre de 31 años fue detenido luego de conducir alcoholizado, chocar contra dos autos y tratar de darse a la fuga, en un hecho ocurrido este domingo a la madrugada en el barrio General Bustos de la ciudad de Córdoba. El conductor arrojó 2,52 gramos de alcohol por litro de sangre y la camioneta que manejaba, un Fiat Fiorino, fue secuestrada por disposición de la justicia.

Lo interceptaron en calle Juan Capistrano Tissera al 720 y trascendió que en su alocada carrera, el automovilista había colisionado con un Ford Fiesta que se encontraba estacionado en la Avenida Juan B. Justo al 3500. Posteriormente, al advertir la presencia de efectivos policiales, emprendió la fuga y, en esa maniobra, impactó contra un Fiat Argo estacionado a pocos metros.

En el lugar, intervino personal de la Policía Caminera, que le practicó el test de alcoholemia correspondiente, el cual arrojó un resultado de 2,52 g/l de alcohol en sangre.

Posteriormente, el hombre fue trasladado y quedó a disposición del magistrado interviniente.

